От россиян не будут требовать осуждать войну ради возвращения к соревнованиям

Представлены новые условия возвращения рф в мировой спорт

После рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) федерациям допустить их к стартам под нейтральным статусом, если те не поддерживают войну, российским и белорусским атлетам не нужно будет выступать против войны рф против Украины, чтобы участвовать в международных турнирах.

Об этом L'Equipe заявил президент Ассоциация международных летних олимпийских федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти. Функционер объяснил это тем, что в противном случае им грозят уголовные дела на родине.

Вместе с тем, отметил он, спортивное движение работает над текстом декларации, который должны подписать россияне и белорусы, чтобы вернуться к соревнованиям под нейтральным флагом.

"Есть еще один деликатный вопрос — это контроль за соблюдением спортсменами критериев. Мы изучаем возможность поручить эту задачу Спортивному арбитражному суду. Но это еще не официально", — добавил Риччи Битти.

Ранее украинское правительство приняло решение бойкотировать соревнования с участием спортсменов из рф и Белоруси.

В то же время, МОК намерен помогать украинским атлетам соревноваться с россиянами и белорусами после решения Кабмина.

Против бойкота стартов с участием спортсменов из рф и Беларуси выступает Федерация тенниса Украины. Поддержку в этом ей объявила именитая украинская теннисистка Элина Свитолина.