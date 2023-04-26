От россиян не будут требовать осуждать войну ради возвращения к соревнованиям
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Представлены новые условия возвращения рф в мировой спорт
После рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) федерациям допустить их к стартам под нейтральным статусом, если те не поддерживают войну, российским и белорусским атлетам не нужно будет выступать против войны рф против Украины, чтобы участвовать в международных турнирах.
Об этом L'Equipe заявил президент Ассоциация международных летних олимпийских федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти. Функционер объяснил это тем, что в противном случае им грозят уголовные дела на родине.
Вместе с тем, отметил он, спортивное движение работает над текстом декларации, который должны подписать россияне и белорусы, чтобы вернуться к соревнованиям под нейтральным флагом.
"Есть еще один деликатный вопрос — это контроль за соблюдением спортсменами критериев. Мы изучаем возможность поручить эту задачу Спортивному арбитражному суду. Но это еще не официально", — добавил Риччи Битти.
Ранее украинское правительство приняло решение бойкотировать соревнования с участием спортсменов из рф и Белоруси.
В то же время, МОК намерен помогать украинским атлетам соревноваться с россиянами и белорусами после решения Кабмина.
Против бойкота стартов с участием спортсменов из рф и Беларуси выступает Федерация тенниса Украины. Поддержку в этом ей объявила именитая украинская теннисистка Элина Свитолина.