"Перемогли рублі": Україна вирішила, що робити після допуску росіян та білорусів на ЧС з дзюдо

Збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати чемпіонат світу в Досі 7-13 травня після допуску на турнір росіян і білорусів.

Про це Суспільне повідомив головний тренер збірної України Віталій Дуброва. Він звернув увагу на те, що Міжнародна федерація дзюдо навіть не провела перевірку учасників першості, які є діючими військовослужбовцями рф.

"Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі", — нарік Дуброва.

За його словами, 1 травня Україна готує офіційну заяву, тоді ж президент федерації Михайло Кошляк вилетить до Катару на світовий конгрес, де українська сторона боротиметься проти допуску атлетів із країн-агресорів.

"Але дуже важко в нашому виді спорту, бо все це кулуарно вирішується. Все настільки "некрасиво", м'яко кажучи. У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи росгвардії.

Тим паче, в інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з Шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг, звісно ніхто цього не робив, якась формальність", — зазначив Дуброва.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав рекомендацію федераціям допустити атлетів з рф та Білорусі до міжнародних стартів під нейтральним статусом, якщо ті не будуть чинними військовослужбовцями.

Диктатор рф володимир путін — шанувальник цього виду спорту, а після початку повномасштабного вторгнення він втратив почесне звання в дзюдо. Повідомлялося, що на фронті в Бахмуті загинув талановитий дзюдоїст Віталій Паращук.