Представників армії рф допустили до змагань у улюбленому виді спорту путіна

Міжнародне дзюдо згодилось з рекомендаціями МОК і допустило росіян до змагань

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) вирішила допустити росіян до змагань, причому в заявці на чемпіонат світу у команду рф увійшли представники армії окупантів. Збірна росії згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) виступить на чемпіонаті світу з дзюдо як команда "Індивідуальних нейтральних атлетів".

Про це повідомляє офіційний сайт IJF. У заявку на Мундіаль від рф увійшли 11 атлетів, серед яких як мінімум сім представників ЦСКА (Центральний спортивний клуб Армії).

Російські військовослужбовці, яких допустили до ЧС-2023 з дзюдо:

Ніяз Іллясов – старший лейтенант ЗС РФ (ЦСКА), Тамерлан Башаєв – старший сержант ЗС РФ (ЦСКА), Михайло Ігольников – прапорщик ЗС РФ (ЦСКА) – прапорщик ЗС РФ (ЦСКА), Олександра Бабінцева – лейтенант ЗС РФ (ЦСКА), Мадіна Таймазова — прапорщик ЗС РФ (ЦСКА).

Заявка збірної росії на ЧС-2023 з дзюдо

Додамо, що IJF заявила, що перевірить російських спортсменів перед допуском на турнір.

Зазначимо, президент рф володимир путін дуже любить дзюдо. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у глави кремля відібрали почесне звання в цьому виді спорту.

Раніше повідомлялося, що у Бахмуті під час бою з російськими окупантами загинув талановитий український дзюдоїст.