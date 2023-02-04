Українець Ядов уперше в кар’єрі виграв турнір "Великого Шлему", "Анаконда" взяла "бронзу" (відео)

Українські дзюдоїсти ударно виступили у Франції

У суботу, 4 лютого, на турнірі Grand Slam з дзюдо у Парижі (Франція) відбувся перший змагальний день, в рамках якого збірна України виграла дві медалі. До речі, у світовому дзюдо раді потенційному поверненню росіян до міжнародного спорту.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. "Золото" Україні приніс Богдан Ядов, а "бронзу" — Дар’я Білодід.

У фіналі турніру Ядов у категорії до 66 кг завдяки кидку на "Ваза-арі" здолав представника Монголії Ерхембаяра Баттогтоха та вперше у кар’єрі завоював перемогу на турнірі Великого Шлему.

Білодід, у свою чергу, здолала у бронзовому фіналі представницю Португалії Тельму Монтейро. Таким чином, українська "Анаконда" завоювала свою першу медаль у новій для себе ваговій категорії (до 57 кг).

Раніше повідомлялося, що українець Дільшот Халматов виборов "срібло" на турнірі "Великого Шлему" в Баку (Азербайджан).

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко стала бронзовою призеркою на чемпіонаті світу у Ташкенті (Узбекистан).