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Українець Ядов уперше в кар’єрі виграв турнір "Великого Шлему", "Анаконда" взяла "бронзу" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Дар’я Білодід та Богдан Ядов Новина оновлена 04 лютого 2023, 21:16
Дар’я Білодід та Богдан Ядов. Фото facebook.com/UkraineJudoFederation

Українські дзюдоїсти ударно виступили у Франції

У суботу, 4 лютого, на турнірі Grand Slam з дзюдо у Парижі (Франція) відбувся перший змагальний день, в рамках якого збірна України виграла дві медалі. До речі, у світовому дзюдо раді потенційному поверненню росіян до міжнародного спорту.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. "Золото" Україні приніс Богдан Ядов, а "бронзу" — Дар’я Білодід.

У фіналі турніру Ядов у категорії до 66 кг завдяки кидку на "Ваза-арі" здолав представника Монголії Ерхембаяра Баттогтоха та вперше у кар’єрі завоював перемогу на турнірі Великого Шлему.

Білодід, у свою чергу, здолала у бронзовому фіналі представницю Португалії Тельму Монтейро. Таким чином, українська "Анаконда" завоювала свою першу медаль у новій для себе ваговій категорії (до 57 кг).

Раніше повідомлялося, що українець Дільшот Халматов виборов "срібло" на турнірі "Великого Шлему" в Баку (Азербайджан).

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко стала бронзовою призеркою на чемпіонаті світу у Ташкенті (Узбекистан).

Теги:
#Дзюдо #Дарина Білодід