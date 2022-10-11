18-річна дзюдоїстка принесла Україні першу медаль на чемпіонаті світу (відео)

Юна українка виграла першу медаль для збірної України

Українці після успішного чемпіонату Європи почали брати медалі на ЧС. У вівторок, 11 жовтня, українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко стала бронзовою призеркою чемпіонату світу, що проходить у Ташкенті (Узбекистан).

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо. У боротьбі за медаль українка перемогла чинну олімпійську чемпіонку, японку Шорі Хамаду. Додамо, 18-річна українка виступає у ваговій категорії до 78 кг.

Таким чином, у шостий змагальний день збірна України виграла свою першу медаль на турнірі, який завершиться 13 жовтня.

Результати ЧС-2022 з дзюдо серед жінок у категорії до 78 кг

Як Єлизавета Литвиненко виграла "бронзу" на ЧС-2022 у Ташкенті:

Додамо, у цій ваговій категорії на чемпіонатах світу команда України брала медаль у далекому 2009 році, коли "срібло" виборола Марина Прищепа. До слова, Литвиненко є чинною чемпіонкою Європи на юніорському рівні.

Нагадаємо, президент росії володимир путін через повномасштабне вторгнення в Україну втратив міжнародний титул у дзюдо. Раніше повідомлялося, що збірну рф допустили до турніру Великого Шлем з дзюдо в Монголії, попри протест України.