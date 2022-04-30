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Українець виграв чемпіонат Європи з дзюдо

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Богдан Ядов Новина оновлена 30 квітня 2022, 17:42
Богдан Ядов

Спортсмен виграв четвертий турнір поспіль

Український дзюдоїст Богдан Ядов у перші у кар’єрі став переможцем чемпіонату Європи.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України на своїй сторінці в Instagram.

Повідомляється, що в перший змагальний день континентальної першості з дзюдо в Софії (Болгарія) збірна України виграла одну нагороду. Новим чемпіоном Європи у ваговій категорії до 66 кг став Богдан Ядов. У фіналі наш спортсмен блискавично іпоном здолав іспанця Альберта Мартіно Ґайтеро. Для Богдана ця золота медаль стала першою на турнірах такого масштабу. Крім того, українець продовжив свою виграшну серію, перемігши у чотирьох турнірах поспіль.

"Звичайно, у мене була шалена мотивація у цей складний час здобути перемогу для України. Хоча я й розумію, що хлопці, які зараз захищають нашу свободу, щоб ми жили у вільній країні, роблять набагато більшу справу, проте хотілося, щоб тут пролунав гімн, піднявся наш прапор. Щоб показати всьому світу, що ми сильна нація, сильна країна та наші спортсмени найкращі", — заявив після перемоги Ядов.

Раніше повідомлялося, що у кривавого диктатора володимира путіна відібрали всі титули в дзюдо.

Нагадаємо, український гімнаст з Херсона опублікував неоднозначний пост в соцмережах.

Теги:
#Україна #Дзюдо #Богдан Ядов
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