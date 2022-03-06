Путін більше не президент, поки що тільки в дзюдо

Дзюдоїсти не хочуть, щоб їхній спорт асоціювався із кривавим диктатором.

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) на 11-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну усунула президента рф володимира путіна і його друга Аркадія Ротенберга з усіх посад у своїй організації.

Про це повідомила IJF на своєму офіційному сайті.

Також санкції зазнав і російський мільярдер Аркадій Ротенберг, який був позбавлений усіх постів в IJF.

"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що пан путін і пан Аркадій Ротенберг усунуті з усіх посад, які обіймають у Міжнародній федерації дзюдо", — повідомили в пресслужбі організації.

Зазначимо, володимир путін був почесним президентом IJF. Його повноваження були призупинені 24 лютого, коли війська росії вторглися на території України з багатьох напрямків. Ротенберг був першим віцепрезидентом Федерації дзюдо Росії, у 2013 році він став членом виконкому IJF, а також управляючим федерації з розвитку. У 2017 році його було переобрано на цю посаду.

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