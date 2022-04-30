Спортсмен выиграл четвертый турнир подряд

Украинский дзюдоист Богдан Ядов в первые в карьере стал победителем чемпионата Европы.

Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины на своей странице в Instagram.

Сообщается, что в первый соревновательный день континентального первенства по дзюдо в Софии (Болгария) сборная Украины выиграла одну награду. Новоиспеченным чемпионом Европы в весовой категории до 66 кг стал Богдан Ядов. В финале наш спортсмен молниеносно ипоном одолел испанца Альберта Мартино Гайтеро. Для Богдана эта золотая медаль стала первой на турнирах такого масштаба. Кроме того, украинец продолжил свою выигрышную серию, победив в четырех турнирах подряд.

"Конечно, у меня была безумная мотивация в это сложное время одержать победу для Украины. Хотя я и понимаю, что ребята, которые сейчас защищают нашу свободу, чтобы мы жили в свободной стране, делают гораздо большее дело, тем не менее хотелось, чтобы здесь раздался гимн, поднялся наш флаг. Чтобы показать всему миру, что мы сильная нация, сильная страна и наши спортсмены самые лучшие", — заявил после победы Ядов.

Ранее сообщалось, что у кровавого диктатора владимира путина отобрали все титулы в дзюдо.

Напомним, украинский гимнаст из Херсона опубликовал неоднозначный пост в соцсетях.