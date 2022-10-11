18-летняя дзюдоистка принесла Украине первую медаль на чемпионате мира (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Юная украинка выиграла первую медаль для сборной Украины
Украинцы после успешного чемпионата Европы начали брать медали и на ЧМ. Во вторник, 11 октября, украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко стала бронзовой призеркой чемпионата мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо. В борьбе за медаль украинка победила действующую олимпийскую чемпионку, японку Шори Хамаду. Добавим, 18-летняя украинка выступает в весовой категории до 78 кг.
Таким образом, в шестой соревновательный день сборная Украины выиграла свою первую медаль на турнире, который завершится 13 октября.
Как Елизавета Литвиненко выиграла "бронзу" на ЧМ-2022 в Ташкенте:
Добавим, в этой весовой категории на чемпионатах мира команда Украины брала медаль в далеком 2009 году, когда "серебро" завоевала Марина Прищепа. К слову, Литвиненко является действующей чемпионкой Европы на юниорском уровне.
Напомним, президент рф владимир путин из-за полномасштабного вторжения в Украину лишился международного титула в дзюдо. Ранее сообщалось, что сборную россии допустили до турнира Большого шлема по дзюдо в Монголии, несмотря на протест Украины.