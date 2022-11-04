Вперше у кар’єрі: український дзюдоїст ледь не виграв Великий Шолом у дзюдо (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
"Жовто-сині" вдало стартували на турнірі
Після успішного для українців чемпіонату світу з дзюдо Дільшот Халматов виграв першу медаль для збірної на турнірі Grand Slam ("Великий Шолом") у Баку (Азербайджан).
Про це повідомляє Федерація дзюдо України у Facebook. Халматову вдалося здобути "срібло" на престижному турнірі.
У перший змагальний день турніру серії Grand Slam у столиці Азербайджану скарбничка збірної України поповнилася срібною нагородою. Її завоював 24-річний Дільшот Халматов, який виступає у категорії до 60 кг.
Українець розпочав свій турнірний шлях з другого раунду, в якому здолав турка Саліга Їлдіза, після чого у чвертьфіналі на Golden Score наш дзюдоїст переміг фаворита турніру, першого сіяного іспанця Франциска Гаррігоса.
У півфіналі українець у додатковий час по "Шидо" здолав узбека Кемрана Нурілаєва, проте у фіналі на третій хвилині Golden Score поступився Балабаю Агаєву з Азербайджану. Дільшот посів друге місце та вперше в кар’єрі піднявся на п’єдестал турнірів IJF World Tour.
Раніше повідомлялося, що український дзюдоїст Богдан Ядов уперше у кар’єрі виграв чемпіонат Європи.
Напередодні українська дзюдоїстка похвалилася фігурою у ніжній фотосесії.