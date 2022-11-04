Футболіст розповів про потужну енергію путіна: у мережі лише посміялися

Спортсмен відчував "силу і міць", коли поряд проходив глава кремля

Капітан "Торпедо" Артем Самсонов згадав, як у 2006 році зустрічався з володимиром путіним. Це не перший російський спортсмен, який заявляв про особливу енергію президента росії.

Відповідне інтерв’ю Самсонова доступне на Sports.ru. Футболіст розповів, як від президента росії віяло "енергією могутності та сили".

"путін приймав у Мацесті, поряд з футбольними полями. Відразу після зустрічі мене всі запитували: "Ну що, як путін?" Не розумів у 17 років, хто він і що. Але відчував: він іде – і якась енергія, міць, сила йде від людини. Ніколи не забуду цього почуття. У мене в житті ніколи такого не було.

Зустріч була жорстка. Поспілкувались із ним. Він питав: "Можете розповісти, як ви поєднуєте школу з футболом?" Мутко сказав: "Нехай на це питання відповість Самсонов". Знав же, що я щось ляпну. Ну, я підвівся і сказав: "Як поєднуємо школу з футболом? Ну, ніяк!" Там усі випали!" — сказав футболіст.

У мережі лише висміяли Самсонова, і "силу путіна", згадавши про недавній конфу президента росії із зерновою угодою. Нещодавно главу кремля публічно принизили на міжнародній арені. У мережі вже можна знайти карикатури на цю тему.

Раніше в росії висміяли олімпійського чемпіона, який передумав воювати на передовій. Нагадаємо, рф хоче вкрасти Олімпійські ігри.