Впервые в карьере: украинский дзюдоист едва не выиграл Большой Шлем в дзюдо (видео)
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"Желто-синие" удачно стартовали на турнире
После успешного для украинцев чемпионата мира по дзюдо Дильшот Халматов выиграл первую медаль для сборной на турнире Grand Slam ("Большой Шлем") в Баку (Азербайджан).
Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины в Facebook. Халматову удалось завоевать "серебро" на престижном турнире.
В первый соревновательный день турнира серии Grand Slam в столице Азербайджанау копилка сборной Украины пополнилась серебряной наградой. Ее завоевал 24-летний Дильшот Халматов, выступающий в категории до 60 кг.
Украинец начал свой турнирный путь со второго раунда, в котором одолел турка Салига Йилдиза, после чего в четвертьфинале на Golden Score наш дзюдоист победил фаворита турнира, первого сеяного испанца Франциска Гарригоса.
В полуфинале украинец в дополнительное время по "Шидо" одолел узбека Кэмрана Нурилаева, однако в финале на третьей минуте Golden Score уступил Балабаю Агаеву из Азербайджана. Дильшот занял второе место и впервые в карьере поднялся на пьедестал турниров IJF World Tour.
Ранее сообщалось, что украинский дзюдоист Богдан Ядов впервые в карьере выиграл чемпионат Европы.
Накануне украинская дзюдоистка похвасталась фигурой в нежной фотосессии.