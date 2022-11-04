Впервые в карьере: украинский дзюдоист едва не выиграл Большой Шлем в дзюдо (видео)

"Желто-синие" удачно стартовали на турнире

После успешного для украинцев чемпионата мира по дзюдо Дильшот Халматов выиграл первую медаль для сборной на турнире Grand Slam ("Большой Шлем") в Баку (Азербайджан).

Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины в Facebook. Халматову удалось завоевать "серебро" на престижном турнире.

В первый соревновательный день турнира серии Grand Slam в столице Азербайджанау копилка сборной Украины пополнилась серебряной наградой. Ее завоевал 24-летний Дильшот Халматов, выступающий в категории до 60 кг.

Украинец начал свой турнирный путь со второго раунда, в котором одолел турка Салига Йилдиза, после чего в четвертьфинале на Golden Score наш дзюдоист победил фаворита турнира, первого сеяного испанца Франциска Гарригоса.

В полуфинале украинец в дополнительное время по "Шидо" одолел узбека Кэмрана Нурилаева, однако в финале на третьей минуте Golden Score уступил Балабаю Агаеву из Азербайджана. Дильшот занял второе место и впервые в карьере поднялся на пьедестал турниров IJF World Tour.

Ранее сообщалось, что украинский дзюдоист Богдан Ядов впервые в карьере выиграл чемпионат Европы.

Накануне украинская дзюдоистка похвасталась фигурой в нежной фотосессии.