Рус

Олімпійський призер із рф вдарив співробітника готелю на Балі, пояснивши це русофобією (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дмитро Носов Новина оновлена 14 жовтня 2022, 17:33
Дмитро Носов

Дзюдоїст раптово накинувся на працівника готелю

Ексдепутат Держдуми рф та бронзовий призер Олімпіади в Афінах (2004) з дзюдо Дмитро Носов підозрюється у побитті співробітника готелю на Балі, де в листопаді пройде саміт "Великої двадцятки".

Про це повідомляє telegram-канал Mash, який також поділився відео з інцидентом. Спортсмену та політику вже заборонили вести бізнес і можуть оголосити у розшук в Індонезії. За інформацією джерела, у серпні Носов зайшов на ресепшен готелю, частиною якого він володіє, і кинув підлеглого на підлогу через розбіжності з бізнес-партнером.

Увага на відео ненормативна лексика:

Примітно, що Носов пояснив свою агресію русофобією з боку свого бізнес-партнера Сергія Козіна, у якого, за словами спортсмена, польсько-українське коріння. Колишній депутат держдуми росії заявив, що після 24 лютого Козін розпорядився прибрати згадку про росію звідусіль і звільнив більше половини російського персоналу, незгодного з його позицією.

"Шкода, що вам довелося побачити цю провокацію, яку мені підготували русофоби на острові Балі. Так, я був на емоціях і навіть схопив негідника, який був співучасником крадіжки мого байка, за грудки. При цьому не знаючи, що це провокація, і все знімає прихована камера", — цитує Носова "Матч ТБ".

Раніше повідомлялося, що російський футболіст піде воювати в Україну, якщо його мобілізують.

Нагадаємо, окупанти вбили українського бійця ММА.

Теги:
#Дзюдо #Дмитро Носов