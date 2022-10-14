Олімпійський призер із рф вдарив співробітника готелю на Балі, пояснивши це русофобією (відео)

Дзюдоїст раптово накинувся на працівника готелю

Ексдепутат Держдуми рф та бронзовий призер Олімпіади в Афінах (2004) з дзюдо Дмитро Носов підозрюється у побитті співробітника готелю на Балі, де в листопаді пройде саміт "Великої двадцятки".

Про це повідомляє telegram-канал Mash, який також поділився відео з інцидентом. Спортсмену та політику вже заборонили вести бізнес і можуть оголосити у розшук в Індонезії. За інформацією джерела, у серпні Носов зайшов на ресепшен готелю, частиною якого він володіє, і кинув підлеглого на підлогу через розбіжності з бізнес-партнером.

Увага на відео ненормативна лексика:

Примітно, що Носов пояснив свою агресію русофобією з боку свого бізнес-партнера Сергія Козіна, у якого, за словами спортсмена, польсько-українське коріння. Колишній депутат держдуми росії заявив, що після 24 лютого Козін розпорядився прибрати згадку про росію звідусіль і звільнив більше половини російського персоналу, незгодного з його позицією.

"Шкода, що вам довелося побачити цю провокацію, яку мені підготували русофоби на острові Балі. Так, я був на емоціях і навіть схопив негідника, який був співучасником крадіжки мого байка, за грудки. При цьому не знаючи, що це провокація, і все знімає прихована камера", — цитує Носова "Матч ТБ".

Раніше повідомлялося, що російський футболіст піде воювати в Україну, якщо його мобілізують.

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