Олимпийский призер из рф ударил сотрудника отеля на Бали, объяснив это русофобией (видео)

Дзюдоист внезапно накинулся на работника отеля

Экс-депутат Госдумы рф и бронзовый призер Олимпиады в Афинах (2004) по дзюдо Дмитрий Носов подозревается в избиении сотрудника гостиницы на Бали, где в ноябре пройдет саммит "Большой двадцатки".

Об этом сообщает telegram-канал Mash, который также поделился видео с инцидентом. Спортсмену и политику уже запретили вести бизнес и могут объявить в розыск в Индонезии. По информации источника, в августе Носов зашел на ресепшен отеля, частью которого он владеет, и воткнул подчиненного в пол из-за разногласия с партнером по бизнесу.

Примечательно, что Носов объяснил свою агрессию русофобией со стороны своего партнера по бизнесу Сергея Козина, у которого, по словам спортсмена, польско-украинские корни. Бывший депутат госдумы рф заявил, что после 24 февраля Козин распорядился убрать упоминание россии отовсюду и уволил больше половины русского персонала, несогласного с его позицией.

"Сожалею, что вам пришлось увидеть эту провокацию, которую мне подготовили русофобы на острове Бали. Да, я сэмоционировал и даже схватил негодяя, который являлся соучастником кражи моего байка, за грудки. При этом не зная, что это провокация, и все снимает скрытая камера", — цитирует Носова "Матч ТВ".

Внимание на видео ненормативная лексика:

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