Украинец Ядов впервые в карьере выиграл турнир "Большого Шлема", "Анаконда" взяла "бронзу" (видео)

Украинские дзюдоисты ударно выступили во Франции

В субботу, 4 февраля, на турнире Grand Slam по дзюдо в Париже (Франция) состоялся первый соревновательный день, в рамках которого сборная Украины выиграла две медали. К слову, в мировом дзюдо рады потенциальном возвращению россиян в международный спорт.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. "Золото" Украине принес Богдан Ядов, а "бронзу" — Дарья Билодид.

В финале турнира Ядов в категории до 66 кг благодаря броску на "Ваза-аре" одолел представителя Монголии Эрхембаяра Баттогтоха и впервые в карьере завоевал победу на турнире Большого Шлема.

Билодид, в свою очередь, одолела в бронзовом финале представительницу Португалии Тельму Монтейро. Таким образом, украинская "Анаконда" заовевала свою первую медаль в новой для себя весовой категории (до 57 кг).

Ранее сообщалось, что украинец Дильшот Халматов завоевал "серебро" на турнире "Большого Шлема" в Баку (Азербайджан).

Напомним, украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко стала бронзовой призеркой на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан).