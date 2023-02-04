Украинец Ядов впервые в карьере выиграл турнир "Большого Шлема", "Анаконда" взяла "бронзу" (видео)
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Украинские дзюдоисты ударно выступили во Франции
В субботу, 4 февраля, на турнире Grand Slam по дзюдо в Париже (Франция) состоялся первый соревновательный день, в рамках которого сборная Украины выиграла две медали. К слову, в мировом дзюдо рады потенциальном возвращению россиян в международный спорт.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. "Золото" Украине принес Богдан Ядов, а "бронзу" — Дарья Билодид.
В финале турнира Ядов в категории до 66 кг благодаря броску на "Ваза-аре" одолел представителя Монголии Эрхембаяра Баттогтоха и впервые в карьере завоевал победу на турнире Большого Шлема.
Билодид, в свою очередь, одолела в бронзовом финале представительницу Португалии Тельму Монтейро. Таким образом, украинская "Анаконда" заовевала свою первую медаль в новой для себя весовой категории (до 57 кг).
Ранее сообщалось, что украинец Дильшот Халматов завоевал "серебро" на турнире "Большого Шлема" в Баку (Азербайджан).
Напомним, украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко стала бронзовой призеркой на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан).