Международное дзюдо последовало рекомендациям МОК и допустило россиян к соревнованиям

Международная федерация дзюдо (IJF) решила допустить россиян к соревнованиям, при этом в заявке на чемпионат мира в команду рф вошли представители армии оккупантов. Сборная россии согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) выступит на чемпионате мира по дзюдо в качестве команды "Индивидуальных нейтральных атлетов".

Об этом сообщает официальный сайт IJF. В заявку на Мундиаль от рф вошли 11 атлетов, среди которых как минимум семь представителей ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии).

Российские военнослужащие, которых допустили к ЧМ-2023 по дзюдо:

Нияз Ильясов – старший лейтенант ВС РФ (ЦСКА), Тамерлан Башаев – старший сержант ВС РФ (ЦСКА), Михаил Игольников – прапорщик ВС РФ (ЦСКА) – прапорщик ВС РФ (ЦСКА), Александра Бабинцева – лейтенант ВС РФ (ЦСКА), Мадина Таймазова – прапорщик ВС РФ (ЦСКА).

Заявка сборной рф на ЧМ-2023 по дзюдо

Добавим, что IJF заявила, что проверит российских спортсменов перед допуском на турнир.

Отметим, президент рф владимир путин очень любит дзюдо. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину у главы кремля отобрали почетное звание в этом виде спорта.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте во время боя с российскими оккупантами погиб талантливый украинский дзюдоист.