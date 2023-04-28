Выиграл более 100 медалей: в Бахмуте погиб украинский дзюдоист

Спортсмен отдал самое ценное за Украину

В Бахмуте (Донецкая область), где месяцами идут тяжелейшие сражения, во время боя с российскими оккупантами погиб призер чемпионата Украины по дзюдо, кандидат в мастера спорта Виталий Паращук.

О смерти защитника Украины сообщает сайт "Янголи спорту". За свою спортивную карьеру 23-летний Виталий завоевал более 100 медалей разного рода.

Паращук начал заниматься дзюдо уже с 9-летнего возраста и был одним из самых одаренных и успешных спортсменов в Украине. Он боролся за победы на областном, всеукраинском и международном уровнях. Виталий выигрывал "бронзу" чемпионата Украины, за что получил звание кандидата в мастера спорта.

Дзюдоист ушел на фронт в 2022 году. Погиб герой 22 апреля 2023 года во время боев в Бахмуте. 26 апреля защитника провели в последнюю путь в Черновцах.

"Наш спортивный товарищ, искусный борец дзюдо, очень вежливый, скромный и воспитанный Виталий Паращук погиб в борьбе с московскими оккупантами 22 апреля в Бахмуте. Вечная память Тебе и Царство Небесное! От имени всех дзюдоистов Черновицкой области", — написал товарищ бойца Андрей Мельничук.

Напомним, в боях под Сватово (Луганская область) погиб 21-летний воин-дзюдоист Владислав Шеин. Там же отдал жизнь за родину мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Максим Чумак.