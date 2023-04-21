Поля, как решето: спутниковые снимки Бахмута поразали сеть (фото)
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Вместо зелени на полях видны огромные воронки от взрывов
Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются больше полугода. Враг не жалеет снарядов, из-за чего поля в Донецкой области похожи на решето.
Частная американская компания Planet Labs, которая делает спутниковые снимки, поделилась фото Донецкой области. На кадрах видны зеленые поля с черными воронками от снарядов.
Спутниковые снимки сделаны в районе населенного пункта Хромово, что в окрестностях Бахмута. Через этот населенный пункт проходит трасса, по которой силы обороны города снабжаются боеприпасами с запада. На данный момент оккупантам пока не удалось перерезать этот участок дороги.
На спутниковых снимках видно, что зеленые поля полностью изрешечены воронками от снарядов. В некоторых местах виднеется дым — это значит, что в том месте недавно был "прилет" вражеских минометов, артиллерии или другого вооружения.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит Буча спустя год после зверств российских оккупантов. Здесь до сих пор остаются посеченные осколками дома, разбитые снарядами улицы и сожженные автомобили в окрестностях.