Обучал бойцов ВСУ: на войне погиб многократный чемпион Украины

Спортсмен попал под минометный обстрел

На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины, многократный победитель чемпионатов, Кубков Украины и Европы, член национальной сборной Украины по спортивному ориентированию, один из лучших рогейнистов страны (супер марафонское ориентирование в формате 12 или 24 часов) Владимир Шпетный с позывным "Nord". Накануне стало известно, что в результате вражеского артобстрела погиб украинский тяжелоатлет-пулеметчик Игорь Дорошенко.

О смерти воина-спортсмена сообщил его коллега Владимир Бондаренко в Facebook. Жизнь бойца оборвалась 22 марта в результате взрыва вражеской мины в поселке Новоселовское, расположенном на границе Харьковской и Луганской областей.

Шпетный сначала работал инструктором и непосредственно обучал бойцов ВСУ и НГУ ориентированию на местности, затем его направили на "ноль".

Напомним, украинский велоатлет Константин Денека погиб на войне, защищая город-крепость Бахмут.

Ранее сообщалось, что многократный чемпион Украины по туризму Виктор Боржиевский отдал жизнь за Украину.