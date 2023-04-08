"Мощный гонщик, которого боялись все": Защищая Бахмут, погиб украинский велоатлет

Спортсмен отдал жизнь за родину

Украинский велоатлет Константин Денека погиб на российско-украинской войне, защищая город-крепость Бахмут (Донецкая область), где уже долгие месяцы идут кровопролитные бои.

О гибели героя сообщила Федерация велосипедного спорта Украины в Facebook. Спортсмен с начала полномасштабного вторжения рф встал на защиту Украины.

Во время коротких отпусков Константин посещал соревнования по велоспорту, в частности, в сентябре прошлого года он поддержал участников велопробега по случаю Дня города в Буче (Киевская область). Денека был многократным победителем и призером всеукраинских соревнований разного уровня, выступал за команду Leader Citron Team.

Воину-спортсмену было 40 лет. У Константина остались жена и двое детей.

"Мощный гонщик, которого боялись все. Мало кто мог усидеть у него на колесе. Нет слов, которые могли бы утешить жену, маленькую дочь и сына. Одна только боль…Костя, ты наш Герой! Ты всегда будешь в нашем сердце и в нашей памяти", — гласит сообщение Leader Citron Team в Facebook.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный фанат львовских "Карпат" Тарас Чучман. Добавим, на Донбассе российские оккупанты убили кандидата в мастера спорта Украины по настольному теннису Михаила Опрыска, ушедшего на войну добровольцем.