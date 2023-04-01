С серьезной травмой пошел на фронт: на войне погиб украинский спортсмен

Спортсмен пошел на войну добровольцем

24 марта 2023 года в Донецкой области на войне против российских оккупантов погиб воин ВСУ, кандидат в мастера спорта Украины по настольному теннису, член мужской команды высшей лиги Украины "Патриот" (Николаев) Михаил Опрыск. Накануне война забрала четырехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Виталия Меринова.

Об этом сообщает сайт "Янголи спорту". Воину-спортсмену было 35 лет. У защитника осталась жена и маленькая дочь.

Еще 16-летним парнем Михаил ездил на Оранжевую революцию. Активно участвовал и в Революции Достоинства. Когда началась полномасштабная война с рф, тоже не отсиживался дома, а сразу добровольцем ушел в терроборону. Затем попал в 24-ю отдельную механизированную бригаду. В армии раньше не служил, но благодаря занятиям спортом оказался физически подготовленным к ней.

"Помню, во время игры в футбол Михаил порвал крестообразные связи. До конца так и не вылечился, не прошел реабилитацию. С этой серьезной травмой участвовал в терробороне. С ней в конце января отбыл и на фронт. На линию огня попал в феврале. Погиб ночью во время минометных обстрелов…"— рассказал про Михаила спортсмен-теннисист Андрей Регуш.

Напомним, снайпер оккупантов убил пятикратного чемпиона Украины по туризму Виктора Боржиевского. Ранее сообщалось, что на войне погиб украинский спортсмен-доброволец по лыжному спортивному туризму Василий Зубрицкий.