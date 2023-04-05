Журналист и эксперт Defense Express Иван Киричевски озвучил промежуточные результаты боев Сил обороны Украины за Бахмут

Первые разговоры о необходимости оттягивать войска пошли еще два месяца назад. Но сейчас оборона Бахмута продолжается, наши защитники контролируют минимум 40% города. Из-за чего рашисты настолько концентрируются на взятии Бахмута, что "размывают" свой наступательный потенциал, который хотели сосредоточить на взятии других населенных пунктов – того же Угледара или, например, Авдеевки. И это еще больше отдаляет врага от его политической цели "выход на админграницу Донецкой области".

Да, аргумент "отступить из города, чтобы сохранить резервы для контрнаступления" по-своему выглядел рациональным. Но верх взяла другая реальность – "защищать город, чтобы враг не мог наступать на других направлениях".

Насколько на самом деле гигантскими для рашистов являются потери в 50 тысяч "штыков", можно показать не только на сравнении, что "такой группировки хватило бы для повторного наступления на Киев".

Можно и другое привести – по состоянию на начало 2022 сухопутные войска маленькой и гордой Финляндии насчитывали всего 4 тысячи кадровых военных + 9 тысяч резервистов.

В то время как нацеленные в частности на "Страну Суоми" 11-й армейский корпус береговых войск Балтфлота и 14-й корпус береговых войск Северного флота РФ насчитывали в общей сложности около 20 тысяч "штыков".

Оба этих корпуса рашистов потерпели разгром в Украине, за март 2023 года по всей линии фронта было утилизировано более 21 тысячи оккупантов, и на этом фоне вполне можно расширять НАТО за счет Финляндии поближе к Санкт-Петербургу. Откуда половину пусковых установок к С-300 оттащили для обстрелов Украины.

Вряд ли стоит ожидать, что Бахмут станет концом ЧВК "Вагнер", хотя бы из-за запрета вербовать новые волны "зеков".

В решении по "зекам" на самом деле есть другая составляющая, по-рашистски "рациональная" — мол, такой "спецконтингент" лучше "сохранить" для восстановления "гулага" при предприятиях рашистского ВПК. Чем собственно орки сейчас и занимаются – сначала поставили "зеков" крутить танки на "Уралвагонзаводе", а теперь поставили "крутить" БМП-3 и противотанковые и зенитные ракеты.

Подрыв Татарского и другие "пламенные приветы", которые время от времени получает сам Пригожин — не целенаправленная политика, а скорее выразитель низких понятийных категорий, на которые опирается российская "элита".

А вот настоящим признаком ликвидации проекта ЧВК "Вагнер" станет разве что сворачивание операций Кремля на Балканах и в Африке, что сейчас само по себе маловероятно. Хотя бы потому, что россияне продолжают поставлять новую и б/у авиатехнику и другое оружие своим сателлитам в Африке, хотя казалось бы, что вот им самим на фронте не хватает.

Похоже, что за время кампании за Бахмут, которая еще далека от завершения, с системой управления оккупационными войсками случились как минимум специфические вещи. Которые, если действительно имеют место, потом непременно сыграют в плюс ВСУ во время будущего контрнаступления. Давайте посмотрим вот на что.

До полномасштабного вторжения в Украину в "элитных" частях армии РФ дисциплина тоже поддерживалась уголовными методами, которые мог поощрять даже офицер в должности командира полка или бригады, а генералитет выше просто "закрывал глаза" и покрывал. Иными словами – один и тот же субъект и командовал, и подвергал репрессиям, вплоть до посягательства на жизнь. Похоже, это и давало рашистам тот агрессивный импульс, который их двигал вперед к агрессивным наступательным действиям в первые недели войны.

Теперь же офицеры в частях просто командуют, а расстреливают "загрядотряды" вообще от "Росгвардии", а у "вагнеров" просто забивают друг друга кувалдами.

Такого оказалось вполне достаточно, чтобы и дальше продолжать "пехотные штурмы" под Бахмутом или другими "горячими точками". Но оказалось недостаточно, чтобы формальное преимущество в живой силе превратить в качественный показатель, необходимый для успешного "наступления на нескольких направлениях".

Другой аспект лежит в области именно оперативного искусства.

Полномасштабное вторжение в Украину рашисты начинали, опираясь именно на батальонно-тактические группы.

Недостатки построения российких БТГр оказались слишком критическими, поэтому русские генералы стремились оперировать более крупными соединениями.

Амбиции достигали уровня "армейский корпус", но тот самый "грозный" третий АК "стерся" буквально за месяц боев во время контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях. Во время освобождения Слобожанщины наступающие части ВСУ при этом "стерли в порошок" остатки 1-й танковой армии, в которой были только "элитные" дивизии из Подмосковья. И на таком фоне рашистским генералам не просто пришлось забыть о своих "оперативных" амбициях так, что судьба того же генерала Рустама Мурадова оказалась зависимой от успешности одной только 155-й бригады морской пехоты.

Речь здесь и о том, что в ходе битвы за Бахмут рашистам пришлось пойти даже на измельчение своих оперативных единиц. И вместо БТГр перейти на использование что-то вроде "штурмовых отрядов" по "вагнеровскому" образцу.

По сути, та же БТГр, но "переполовинена" — до 200 "штыков", до 10 танков, до 10 бронемашин, батарея в 6 стволов артиллерии и 2-3 РСЗО.

Преимущества такого построения позволяет концентрировать ударную мощь малых групп для взятия небольших кварталов в городской застройке.

Но ведь недостатков больше – так как автономных подразделений медицинского и тылового обеспечения "штурмовой отряд" не имеет, полноценно наступать на пересеченной или даже урбанизированной местности такая формация не может.

Так как артиллерия вынуждена быть "прикована" к конкретному сектору, вести контрбатарейную борьбу против рашистов артиллеристам ВСУ стало в чем-то проще.

Битва за Бахмут станет уникальной страницей в военной истории мира и мы все этому свидетели.