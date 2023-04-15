Попал под артобстрел: защищая Украину, погиб тяжелоатлет-пулеметчик

Спортсмен пережил артобстрел, но погиб в госпитале

На войне против российских оккупантов погиб украинский тяжелоатлет, мастер спорта международного класса Игорь Дорошенко. Ранее жизнь за Украину отдал мастер спорта по тяжелой атлетике, морпех Валентин Коноводов.

О смерти защитника Украины сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины в Facebook. У погибшего героя остались жена и сын.

Игорь был серебряным призером юношеского чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров, а также победителем Кубка мира, многократным чемпионом и рекордсменом Украины. После начала полномасштабного вторжения рф Дорошенко служил пулеметчиком в рядах ВСУ.

Спортсмен, выполняя боевое задание, попал под артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки (Донецкая область), где получил тяжелые ранения. К сожалению, спасти бойца не удалось даже после эвакуации в госпиталь Днепра.

"Игорь защищал нашу родную Украину от захватчиков с самого начала полномасштабного вторжения и пал за нашу волю и свободу… Герои не умирают! Слава Украине!" — гласит сообщение от Федерации.

Ранее сообщалось, что украинский велоатлет Константин Денека погиб на войне, защищая город-крепость Бахмут.

Напомним, многократный чемпион Украины по туризму Виктор Боржиевский отдал жизнь за Украину. Спортсмен погиб от пули вражеского снайпера.