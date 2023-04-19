Навчав бійців ЗСУ: на війні загинув багаторазовий чемпіон України

Спортсмен потрапив під мінометний обстріл

На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту України, багаторазовий переможець чемпіонатів, Кубків України та Європи, член національної збірної України зі спортивного орієнтування, один із найкращих рогейністів країни (супер марафонське орієнтування у форматі 12 або 24 години) Володимир Шпетний із позивним "Nord". Напередодні стало відомо, що в результаті ворожого артобстрілу загинув український важкоатлет-кулеметник Ігор Дорошенко.

Про смерть воїна-спортсмена повідомив його колега Володимир Бондаренко у Facebook. Життя бійця обірвалося 22 березня внаслідок вибуху ворожої міни у селищі Новоселівське, розташованому на кордоні Харківської та Луганської областей.

Шпетний спочатку працював інструктором і безпосередньо навчав бійців ЗСУ та НГУ орієнтуванню на місцевості, а потім його направили на "нуль".

Нагадаємо, український велоатлет Костянтин Денека загинув на війні, захищаючи місто-фортецю Бахмут.

Раніше повідомлялося, що багаторазовий чемпіон України з туризму Віктор Боржієвський віддав життя за Україну.