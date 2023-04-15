Потрапив під артобстріл: захищаючи Україну, загинув важкоатлет-кулеметник

Спортсмен пережив артобстріл, але загинув у шпиталі

На війні проти російських окупантів загинув український важкоатлет, майстер спорту міжнародного класу Ігор Дорошенко. Раніше життя за Україну віддав майстер спорту з важкої атлетики, морпіх Валентин Коноводов.

Про смерть захисника України повідомляє пресслужба Федерації важкої атлетики України у Facebook. У загиблого героя залишилися дружина та син.

Ігор був срібним призером юнацького чемпіонату Європи, бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів, а також переможцем Кубка світу, багаторазовим чемпіоном та рекордсменом України. Після початку повномасштабного вторгнення рф Дорошенко служив кулеметником у лавах ЗСУ.

Спортсмен, виконуючи бойове завдання, потрапив під артилерійські обстріли поблизу Авдіївки (Донецька область), де зазнав тяжких поранень. На жаль, врятувати бійця не вдалося навіть після евакуації до шпиталю Дніпра.

"Ігор захищав нашу рідну Україну від загарбників з самого початку повномасштабного вторгнення та поліг за нашу волю та свободу… Герої не вмирають! Слава Україні!" — йдеться у повідомленні від Федерації.

Раніше повідомлялося, що український велоатлет Костянтин Денека загинув на війні, захищаючи місто-фортецю Бахмут.

Нагадаємо, багаторазовий чемпіон України з туризму Віктор Боржієвський віддав життя за Україну. Спортсмен загинув від кулі ворожого снайпера.