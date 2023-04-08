"Потужний гонщик, якого боялися всі": Захищаючи Бахмут, загинув український велоатлет

Спортсмен віддав життя за батьківщину

Український велоатлет Костянтин Денека загинув на російсько-українській війні, захищаючи місто-фортецю Бахмут (Донецька область), де вже довгі місяці тривають кровопролитні бої.

Про загибель героя повідомила Федерація велосипедного спорту України у Facebook. Спортсмен із початку повномасштабного вторгнення рф став на захист України.

Під час коротких відпусток Костянтин відвідував змагання з велоспорту, зокрема у вересні минулого року він підтримав учасників велопробігу з нагоди Дня міста у Бучі (Київська область). Денека був багаторазовим переможцем та призером всеукраїнських змагань різного рівня, виступав за команду Leader Citron Team.

Воїну-спортсмену було 40 років. У Костянтина залишилися дружина та двоє дітей.

"Потужний гонщик, якого боялися всі. Мало хто міг всидіти в нього на колесі. Немає слів, які могли б втішити дружину, маленьку дочку і сина. Одна тільки біль… Костя, ти наш Герой! Ти завжди будеш у нашому серці та в нашій пам'яті", — йдеться у повідомленні Leader Citron Team в Facebook.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий фанат львівських "Карпат" Тарас Чучман. Додамо, на Донбасі російські окупанти вбили кандидата у майстри спорту України з настільного тенісу Михайла Оприска, який пішов на війну добровольцем.