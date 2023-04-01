Із серйозною травмою пішов на фронт: на війні загинув український спортсмен

Спортсмен пішов на війну добровольцем

24 березня 2023 року у Донецькій області на війні проти російських окупантів загинув воїн ЗСУ, кандидат у майстри спорту України з настільного тенісу, член чоловічої команди вищої ліги України "Патріот" (Миколаїв) Михайло Оприск. Напередодні війна забрала чотириразового чемпіона світу з кікбоксингу Віталія Мерінова.

Про це повідомляє сайт "Янголи спорту". Воїну-спортсмену було 35 років. У захисника залишилася дружина та маленька дочка.

Ще 16-річним хлопцем Михайло їздив на Помаранчеву революцію. Брав активну участь і в Революції Гідності. Коли почалася повномасштабна війна з рф, теж не відсиджувався вдома, а відразу добровольцем пішов у тероборону. Потім потрапив до 24-ї окремої механізованої бригади. В армії раніше не служив, але завдяки заняттям спорту виявився фізично підготовленим до неї.

"Пам’ятаю, під час гри у футбол Михайло порвав хрестоподібні зв’язки. До кінця так і не вилікувався, не пройшов реабілітацію. З цією серйозною травмою брав участь у теробороні. З нею наприкінці січня відбув і на фронт. На лінію вогню потрапив у лютому. Загинув уночі під час мінометних обстрілів…" – розповів про Михайла спортсмен-тенісист Андрій Регуш.

Нагадаємо, снайпер окупантів убив п’ятиразового чемпіона України з туризму Віктора Боржиєвського. Раніше повідомлялося, що на війні загинув український спортсмен-доброволець із лижного спортивного туризму Василь Зубрицький.