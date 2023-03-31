Дворічна донька залишилася без батька: чотириразовий чемпіон світу загинув, захищаючи Україну

Спортсмен віддав життя за батьківщину

У ніч на 31 березня від отриманих травм у бою в шпиталі помер чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу Віталій Мерінов. Раніше російські окупанти вбили в бою володаря Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олега Рисака.

Про загибель воїна у п’ятницю, 31 березня, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. У героя залишилася дружина та дворічна донька.

Віталій також був членом виконавчого комітету міської ради й депутатом міської ради у минулому скликанні. Чемпіон пішов на війну першого дня повномасштабного вторгнення рф. Якось на фронті Мерінов отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Спортсмен одужав та знову став на захист України.

"Світла пам’ять герою!" — висловили співчуття у Федерації боксу України.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинули двоє бійців-кікбоксерів Назар Макаренко та Олександр Фештрига, а український кікбоксер, чемпіон світу Максим Кагал віддав життя при обороні Маріуполя. Лише 16 січня бійця поховали у рідному Кременчуці.