Переможець Кубка світу у свій день народження загинув на війні

Спортсмен із перших днів великої війни захищав Україну

На війні з російськими окупантами загинув запорізький спортсмен, володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Раніше загарбники вбили львівського кікбоксера-воїна Миколу Забавчука.

Про смерть спортсмена-воїна повідомляє сайт "Янголи Спорту". Герой загинув на війні 24 жовтня, у свій день народження. Йому щойно виповнилося 25 років.

Олег почав займатися спортом у дитинстві, а у 10 років потрапив до тренера Лариси Березенко, яка стала йому як мати. 15 років вона дбала про спортсмена у Запоріжжі. Рисак був переможцем Кубка світу та Європи з кікбоксингу WAKO у розділі фул-контакт, багаторазовим чемпіоном України, мав звання кандидата у майстри спорту.

У 2019 році Олег попрощався зі спортивною кар’єрою та пішов служити до Збройних сил України. Кікбоксер загинув на Донецькому напрямку.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинули двоє бійців-кікбоксерів Назар Макаренко та Олександр Фештрига, а український кікбоксер, чемпіон світу Максим Кагал загинув при обороні Маріуполя. Лише 16 січня бійця поховали у рідному Кременчуці.