Героїчно захищав Маріуполь: на Полтавщині попрощалися із загиблим у бою чемпіоном світу

Героя України з почестями провели в останню путь

У Кременчуці (Полтавська область) у Міському палаці культури попрощалися із захисником України Максимом Кагалом, який загинув ще у березні 2022 року, захищаючи Маріуполь.

Про це повідомляє Спортивний комітет України у Facebook. Чемпіон світу з кікбоксингу та військовослужбовець окремого загону спеціального призначення "Азов" загинув 25 березня під час оборони Маріуполя. Довгий час тіло захисника знаходилося на "Азовсталі", доки не було проведено обміну з росіянами. Героя вдалося ідентифікувати лише за експертизою ДНК.

5 січня з Героєм прощалися у Києві на Байковому цвинтарі. Після цього тіло бійця кремували та 16 січня поховали у рідному Кременчуці. Поховали бійця на Алеї Слави поряд з іншими загиблими воїнами України, які за свободу та незалежність віддали найцінніше — своє життя. Максиму Кагалу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Прощання з Максимом Кагалом у Кременчуці, Фото: Кременчуцький районний ТЦК та СП

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі попрощалися з відомим тренером з боксу, який загинув внаслідок ракетного обстрілу рф 14 січня.

Нагадаємо, український дзюдоїст Андрій "Козак" Косяк віддав життя за Україну. Спортсмен боронив Бахмут.