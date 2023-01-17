Героически защищал Мариуполь: на Полтавщине попрощались с погибшим в бою чемпионом мира

Героя Украины с почестями провели в последнюю путь

В Кременчуге (Полтавская область) в Городском дворце культуры попрощались с защитником Украины Максимом Кагалом, который погиб еще в марте 2022 года, защищая Мариуполь.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook. Чемпион мира по кикбоксингу и военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" погиб 25 марта при обороне Мариуполя. Долгое время тело защитника находилось на "Азовстали", пока не был проведен обмен с россиянами. Героя удалось идентифицировать лишь по экспертизе ДНК.

5 января с Героем прощались в Киеве на Байковом кладбище. После этого тело бойца кремировали и 16 января похоронили в родном Кременчуге. Похоронили бойца на Аллее Славы рядом с другими павшими воинами Украины, которые за свободу и независимость отдали самое ценное — свою жизнь. Максиму Кагалу посмертно присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

Прощание с Максимом Кагалом в Кременчуге, Фото: Кременчугский районный ТЦК и СП

Ранее сообщалось, что в Днепре попрощались с известным тренером по боксу, который погиб в результате ракетного обстрела рф 14 января.

Напомним, украинский дзюдоист Андрей "Козак" Косяк отдал жизнь за Украину. Спортсмен защищал Бахмут.