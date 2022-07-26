"Дуже любив життя": на війні з окупантами загинув інженер-кікбоксер зі Львова

Спортсмена накрила ворожа артилерія

На війні із російськими загарбниками загинув львівський кікбоксер Микола Забавчук.

Про це повідомляє сайт "Янголи спорту". За інформацією джерела, Микола народився у Львові, закінчив Національний університет "Львівська політехніка".

Забавчук був кандидатом у майстри спорту з кікбоксингу. Він перемагав на обласному турнірі, а також вигравав "Кубок Галичини" з кікбоксингу. Окрім того, він виходив у фінал чемпіонату України. Працював Микола на посаді інженера у львівському стрілецькому стенді. Воював за Україну боєць у складі 125-ї бригади територіальної оборони ЗСУ.

Микола загинув 21 липня внаслідок артилерійського обстрілу росіян по Краматорську. Мати Героя Лариса розповіла, що Забавчук дуже любив життя.

"Загинув мій Син. Коротке повідомлення про обстріл у Краматорську і трьох загиблих чоловіків, а у серці невимовний біль і несприйняття реальності. Він був найкращим який тільки може бути син і брат, вірний товариш, гідний чоловік. Будував плани, дуже любив життя, свою сім'ю, похресників. Я не знаю, як я буду без нього жити. Я проклинаю тих нелюдів, які обривають політ наших дітей. Бажаю матерям України берегти своїх синів, бо я свого не вберегла", — написала Лариса.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинув колишній гравець збірної України з регбіліг.

Нагадаємо, патрульний-стронгмен із Києва Василь Павельєв віддав життя за Україну.