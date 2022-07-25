Віддав життя за волю України: ексгравець збірної загинув під Бахмутом
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Спортсменові було лише 23 роки
У боях з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область) загинув колишній гравець юніорської збірної України з регбіліг Максим Швець.
Про це повідомляє Українська федерація регбіліг на своїй сторінці у Facebook. Спортсмена 14 липня вбила ворожа артилерія.
"Загинув молодий військовослужбовець Швець Максим Віталійович з села Довжок Ямпільської громади на Вінниччині. Ворожий обстріл артилерією поблизу селища Новолуганське, що біля Бахмуту Донецької області,14 липня забрав молоде життя. Максиму було 23 роки… Вічна і світла пам'ять Герою!" – повідомили у Федерації.
Довідка: Регбіліг або регбі-13 — різновид регбі, контактна командна гра з овальним м’ячем, який гравці кожної команди, передаючи один одному руками та ногами, намагаються приземлити в заліковому полі або забити в Н-подібні ворота.
Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув український регбіст Владислав Горбунов, який служив навідником у танковому батальйоні.
Нагадаємо, захищаючи Україну від загарбників, загинув київський патрульний-стронгмен Василь Павельєв.