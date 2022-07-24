Потрапив під обстріл: під час виконання бойового завдання загинув український коп-силач

Спортсмен служив у лавах патрульної поліції Києва

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув київський патрульний-стронгмен Василь Павельєв.

Про це повідомляє Федерація стронгмену України у Facebook. Василь перемагав на чемпіонаті України у цьому виді спорту серед аматорів.

За інформацією патрульної поліції Києва, Павельєв загинув 20 липня, виконуючи бойове завдання. Разом із ним загинув його побратим Олег Волошин.

"Наша стронгменівська родина зазнала непоправної втрати… Захищаючи Батьківщину, в наслідок ворожого обстрілу загинув чемпіон України серед аматорів — Василь Павельєв. Василь був світлим, скромним, добрим, відвертим молодим чоловіком. Який любив і служив Україні і народові України. Світла пам’ять тобі, друже! Схиляємо голови… дякуємо за твій подвиг…. Ми тебе ніколи не забудемо… прапор України на змаганнях буде підійматись на твою честь…", — написала пресслужба Федерації.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гирьового спорту. Крім того, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу віддав життя за батьківщину.

Нагадаємо, українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною у світі, після чого закликав допомагати ЗСУ.