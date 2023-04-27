Польща формує антиросійську коаліцію з 36 країн, рф відповіла меморандумами з Того і Беніном

У міжнародному спорті, схоже, буде розкол

Польща формує коаліцію з 36 країн проти допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Зазначимо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хоче бачити представників країн-агресорів на турнірах у нейтральному статусі, а також із деякими обмеженнями.

Про це повідомив міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук, передає RMF FM. Він наголосив, що на засіданні Ради ЄС також готується відповідна декларація.

"Ми знаходимося в процесі формування коаліції з 36 країн.

15 травня у нас засідання Ради ЄС зі спорту, де ми також плануємо ухвалити декларацію, яка чітко виступатиме проти повернення росіян та білорусів на міжнародну арену", – сказав Бортнічук.

Водночас росія шукає союзників у спорті в усьому світі. Цього тижня міністерство спорту рф підписало меморандум про взаєморозуміння в галузі фізичної культури й спорту з Беніном, а також меморандум про взаєморозуміння в галузі спорту з Того. Спортсменів із Беніну запрошено на Міжнародний фестиваль студентського спорту-2023 у Єкатеринбурзі та Ігри Майбутнього-2024 у Казані. Крім того, росія виділить 86 стипендій для тонголезьких студентів, а також готова опрацювати питання виділення квот і для спортсменів із цієї країни.

У мережі лише сміються з діяльності мінспорту росії на міжнародній арені.

Нагадаємо, Міжнародна федерація спортивної стрільби (ISSF) вирішила допустити росіян на міжнародні турніри. Раніше подібне рішення ухвалила Міжнародна федерація фехтування (FIE).