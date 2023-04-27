Польша формирует антироссийскую коалицию из 36 стран, рф ответила меморандумами с Того и Бенином

В международном спорте, похоже, грядет раскол

Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Отметим, Международный олимпийский комитет (МОК) хочет видеть представителей стран-агрессоров на турнирах в нейтральном статусе, а также с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщил министр спорта Польши Камиль Бортничук, передает RMF FM. Он отметил, что на заседании Совета ЕС также готовится соответствующая декларация.

"Мы находимся в процессе формирования коалиции из 36 стран.

15 мая у нас заседание Совета ЕС по спорту, где мы также планируем принять декларацию, которая будет четко выступать против возвращения россиян и белорусов на международную арену", – сказал Бортничук.

В то же время россия ищет союзников в спорте во всем мире. На этой неделе министерство спорта рф подписало меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта с Бенином, а также меморандум о взаимопонимании в области спорта с Того. Спортсмены из Бенина приглашены на Международный фестиваль студенческого спорта-2023 в Екатеринбурге и Игры Будущего-2024 в Казани. Кроме того, рф выделит 86 стипендий для тонголезских студентов, а также готова проработать вопрос выделения квот и для спортсменов из этой страны.

В сети лишь смеются с деятельности минспорта рф на международной арене.

Напомним, Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) решила допустить россиян на международные турниры. Ранее подобное решение приняла Международная федерация фехтования (FIE).