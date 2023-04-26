Спортсмен призывает соотечественников переходить на украинский язык, а также не забывать про иностранные языки

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, которому недавно Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации, рассказал, почему решил перейти на украинский язык.

Соответствующий комментарий гимнаста доступен на Укринформ. Верняев также призвал посылать все русское к черту.

"Мы, украинцы, должны разговаривать на украинском языке. Следует проанализировать то, чему нас учили много лет и сделать выводы. Следует развиваться как европейская страна и посылать все русское к черту.

Важно также учить нормальные иностранные языки, чтобы общаться с хорошими людьми, которые нам помогают, на их языке", — заявил Верняев.

Ранее Верняев рассказал о "ждуне" в сборной Украины по гимнастике. Член команды Максим Василенко поддержал российских оккупантов после полномасштабного вторжения рф в Украину и делал несуразные заявления про "русский мир".

Напомним, Верняев пристыдил украинских спортсменов, отсиживающихся за границей, а также почтил память спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения рф в Украину.

Добавим, мужская сборная Украины по гимнастике удачно выступила на Евро-2023 в Анталье.