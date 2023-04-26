Спортсмен закликає співвітчизників переходити на українську, а також не забувати про іноземні мови

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, якому нещодавно Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив термін дискваліфікації, розповів, чому вирішив перейти на українську.

Відповідний коментар гімнаста доступний на Укрінформ. Верняєв також закликав посилати все російське до біса.

"Ми, українці, повинні розмовляти українською мовою. Варто проаналізувати те, чому нас вчили багато років і зробити висновки. Варто розвиватися як європейська країна і посилати все російське до біса. Важливо також вчити нормальні іноземні мови, щоб спілкуватися з хорошими людьми, які нам допомагають, їх мовою", — заявив Верняєв.

Раніше Верняєв розповів про "ждуна" у збірній України з гімнастики. Член команди Максим Василенко підтримав російських окупантів після повномасштабного вторгнення рф в Україну і робив безглузді заяви про "російський мир".

Нагадаємо, Верняєв присоромив українських спортсменів, які відсиджуються за кордоном, а також вшанував пам’ять спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Додамо, чоловіча збірна України з гімнастики вдало виступила на Євро-2023 в Анталії.