Международную федерацию спортивной стрельбы не остановила стрельба россиян в Украине

Организация отреагировала на решение МОК

Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов на турниры, несмотря на то, что рф каждый день убивает украинцев во время своей полномасштабной агрессии.

Как сообщает официальный сайт организации, она поддержала аргументы, приведенные МОК в отношении предлагаемого возвращения спортсменов, которые "ни в коей мере не участвуют в войне". Вместе с тем, исполком согласился и со всеми мерами и санкциями МОК против атлетов и официальных лиц из рф и Беларуси.

"Члены исполкома подтвердили свою безграничную солидарность с украинским народом и украинским стрелковым сообществом, боль и страдания которых невозможно представить", — говорится в заявлении ISSF.

Отмечается, что организация договорилась создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения россиян и белорусов при соблюдении строгих условий допуска.

"ISSF будет работать в тесном сотрудничестве с МОК и Ассоциацией летних Олимпийских международных федераций (ASOIF) над разработкой соответствующих правил допуска, чтобы гарантировать, что только нейтральные спортсмены, не работающие по контракту с российскими или белорусскими военными или службами национальной безопасности, могут быть рассмотрены на предмет участия в соревнованиях", — резюмируется в сообщении.

Накануне президент ASOIF Франческо Риччи Битти заявил о том, что россиянам и белорусам не придется выступать против войны рф против Украины для участия в международных соревнованиях.

Ранее Кабмин принял решение про бойкот стартов с участием атлетов из рф и Белоруси. Вместе с тем, МОК планирует помогать украинцам участвовать вместе с россиянами и белорусами на международных турнирах.