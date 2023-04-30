"Победили рубли": Украина решила, что делать после допуска россиян и белорусов на ЧМ по дзюдо

Сборная Украины по дзюдо приняла решение бойкотировать чемпионат мира в Дохе 7-13 мая после допуска на турнир россиян и белорусов.

Об этом Суспильне сообщил главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва. Он обратил внимание, что Международная федерация дзюдо даже не провела проверку участников первенства, которые являются действующими военнослужащими рф.

"Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли", — посетовал Дуброва.

По его словам, 1 мая Украина готовит официальное заявление, тогда же президент федерации Михаил Кошляк вылетит в Катар на мировой конгресс, где украинская сторона будет бороться против допуска атлетов из стран-агрессоров.

"Но очень трудно в нашем виде спорта, потому что все это кулуарно решается. Все настолько "некрасиво", мягко говоря". В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или росгвардию.

Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, с [министром обороны рф] Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно никто этого не делал, какая-то формальность", — отметил Дуброва.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию федерациям допустить атлетов из рф и Беларуси к международным стартам под нейтральным статусом, если те не будут действующими военнослужащими.

Диктатор рф владимир путин - поклонник этого вида спорта, а после начала полномасштабного вторжения он лишился почетного звания в дзюдо. Сообщалось, что на фронте в Бахмуте погиб талантливый дзюдоист Виталий Паращук.