"Так не должно быть!": Беленюк раскритиковал Кабмин в ответ на допуск россиян и белорусов к дзюдо

Нардеп недоволен избирательным подходом правительства

Украинский олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк отреагировал на допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям по дзюдо.

В своем аккаунте в Telegram он возмутился решением Кабмина про бойкот турниров с участием атлетов из рф и Беларуси. Теперь это означает то, что украинские дзюдоисты не выступят на чемпионате мира.

"Одним мы не можем запретить, и стыдливо говорим, что это вопрос этики (участие в соревнованиях вместе со спортсменами рф и рб), по другим мы говорим — здесь не все так однозначно и главное, чтобы не было очной встречи между командами, а третьим – мы запрещаем участвовать в соревнованиях, иначе будут соответствующие санкции, в том числе будут привлекаться правоохранительные органы

Так не должно быть! Это только вредит украинскому спорту и украинским спортсменам! У органов государственной власти не может быть никаких сомнений в патриотической позиции наших спортсменов. Все знают, как наши спортсмены вместе с оружием в руках защищают нашу территориальную целостность!", — указал на избирательный подход правительства Беленюк.

Олимпийский чемпион также подчеркнул, что такие правительственные решения, создающие разные условия для разных категорий спортсменов, не находят и не могут найти понимания. По его мнению, такая ситуация представляет угрозу для настоящего и будущего украинского спорта.

"Если органы государственной власти не имеют законных оснований запретить всем спортсменам, в том числе профессиональным, соревноваться со спортсменами из рф/рб или участвовать в международных спортивных соревнованиях, к которым допущены спортсмены рф/рб, тогда необходимо отменить такой запрет и предоставить право всем спортсменам и спортивным федерациям решать самостоятельно – участвовать в таких соревнованиях или нет. В том числе учитывая вопросы этики", — резюмировал Беленюк.

Напомним, что Международная федерация дзюдо (IJF) допустила к своим турнирам представителей российской армии, хотя согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) таковых нельзя допускать на соревнования.

Отметим, диктатор рф путин является поклонником данного вида спорта, а после начала полномасштабного вторжения рф в Украину у него отобрали почетное звание в дзюдо.

Ранее стало известно, что на войне в Бахмуте свою жизнь за Украину отдал талантливый дзюдоист.