"Так не повинно бути!": Беленюк розкритикував Кабмін у відповідь на допуск росіян та білорусів до дзюдо

Нардеп незадоволений виборчим підходом уряду

Український олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк відреагував на допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань з дзюдо.

У своєму акаунті в Telegram він обурився рішенням Кабміну про бойкот турнірів за участю атлетів із рф та Білорусі. Тепер це означає, що українські дзюдоїсти не виступлять на чемпіонаті світу.

"Одним ми не можемо заборонити, і сором'язливо кажемо, що це питання етики (участь у змаганнях разом зі спортсменами рф та рб), щодо інших ми кажемо — тут не все так однозначно і головне, щоб не було очної зустрічі між командами, а третім — ми забороняємо брати участь у змаганнях, інакше будуть відповідні санкції, у тому числі будуть залучатися правоохоронні органи.

Так не повинно бути! Це лише шкодить українському спорту та українським спортсменам!", — відзначив виборчий підхід уряду Беленюк.

Олімпійський чемпіон також наголосив, що такі урядові рішення, які створюють різні умови для різних категорій спортсменів, не знаходять і не можуть знайти розуміння. На його думку, така ситуація становить загрозу для сьогодення та майбутнього українського спорту.

"Якщо органи державної влади не мають законних підстав заборонити усім спортсменам, у тому числі професійним, змагатися зі спортсменами з рф/рб або брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, до яких допущені спортсмени рф/рб, тоді необхідно скасувати таку заборону та надати право усім спортсменам та спортивним федераціям вирішувати самостійно — брати участь у таких змаганнях чи ні. У тому числі враховуючи питання етики", — резюмував Беленюк.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила до своїх турнірів представників російської армії, хоча згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК), їх не можна було допускати до змагань.

Зазначимо, що диктатор рф путін є шанувальником цього виду спорту, а після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в нього відібрали почесне звання в дзюдо.

Раніше стало відомо, що на війні в Бахмуті своє життя за Україну віддав талановитий дзюдоїст.