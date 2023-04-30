На шансах росіян поїхати на Олімпіаду поставили хрест

У Росії вважають, що поїхати можуть тільки тенісисти

Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв, який раніше запропонував видавати призерам російських змагань шоколадні медалі, переконаний, що збірна росії з біатлону не виступить на Олімпійських Іграх 2026 року в Мілані.

Про це він розповів "Р-Спорт". За його словами, навіть якщо буде варіант допуску, біатлон – військово-прикладний вид спорту, а ввезення зброї та патронів до інших країн буде ускладнене.

"Ввезення зброї та набоїв в інші країни буде ускладнено. Але ж наступного року Кубок світу поїде ще в Північну Америку, куди ми, звісно ж, не з'явимося. Шанс повернутися становить десяту частку відсотка, якщо не соту. Кінця і краю не видно", — нарікає Губернієв.

Коментатор зазначив, що оскільки вся збірна росії з біатлону належить до силових структур, то шансів поїхати на Ігри в Мілані вона не має.

"Можливо, до Парижа-2024 поїдуть тенісисти і все. Критерії МОК абсолютно нездійсненні в поточних реаліях", — резюмував Губернієв.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував федераціям допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань під нейтральним статусом, і лише якщо ті не будуть військовослужбовцями.

При цьому російська триразова олімпійська чемпіонка та президент Федерації лижних перегонів Росії Олена Вяльбе заявила, що забороняє своїм атлетам погоджуватися на вимоги МОК.

Напередодні Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила росіян до своїх турнірів, а в заявку на чемпіонат світу до команди рф були включені представники армії країни-окупанта.