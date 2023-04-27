Попри допуск федерація фехтування все одно не пустила росіян на відбір до Олімпіади-2024

Організація не схвалила список атлетів

Незважаючи на допуск росіян та білорусів до змагань, Міжнародна федерація фехтування (FIE) не погодила список учасників з рф на турнір у Сеулі в рамках кваліфікації на Олімпійські Ігри-2024.

Про це ТАСС розповів голова федерації фехтування країни-агресора Ільгар Мамедов. За його словами, російські спортсмени не виступлять у Кореї через бюрократичні зволікання FIE.

"Ми неодноразово попереджали, що ви затягнете і ми не зможемо брати участь. Нам сказали — все нормально, не турбуйтеся, ви встигнете, але ми бачимо протилежне", — нарік функціонер.

Наголошується, що комітет FIE запитав у російської сторони список зі 110-120 атлетів, тренерів та суддів з належністю їх до клубів та відомств в рамках дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Раніше МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань у нейтральному статусі за дотримання низки умов.

Напередодні глава Асоціації літніх Олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті заявив про те, що спортсменам з рф та Білорусі не доведеться засуджувати війну рф проти України для участі в міжнародних турнірах.

Перед цим Кабмін ухвалив рішення бойкотувати змагання за участю росіян та білорусів. Водночас, МОК має намір допомагати українцям змагатися разом із представниками країн-агресорів.