Вопреки допуску федерация фехтования все равно не пустила россиян на отбор к Олимпиаде-2024

Организация не одобрила список атлетов

Несмотря на допуск россиян и белорусов к соревнованиям, Международная федерация фехтования (FIE) не согласовала список участников из рф на турнир в Сеуле в рамках квалификации на Олимпийские Игры-2024.

Об этом ТАСС рассказал глава федерации фехтования страны-агрессора Ильгар Мамедов. По его словам, российские спортсмены не выступят в Корее из-за бюрократических проволочек FIE.

"Мы неоднократно предупреждали, что вы затянете и мы не сможем участвовать. Нам сказали — все нормально, не беспокойтесь, вы успеете, но мы видим обратное", — посетовал функционер.

Отмечается, что комитет FIE запросил у российской стороны список из 110-120 атлетов, тренеров и судей с принадлежностью их к клубам и ведомствам в рамках соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Накануне глава Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти заявил о том, что спортсменам из рф и Беларуси не придется осуждать войну россии против Украины для участия в международных турнирах.

Перед этим Кабмин принял решение бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов. В то же время, МОК намерен помогать украинцам соревноваться вместе с представителями стран-агрессоров.