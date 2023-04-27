Вопреки допуску федерация фехтования все равно не пустила россиян на отбор к Олимпиаде-2024
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Организация не одобрила список атлетов
Несмотря на допуск россиян и белорусов к соревнованиям, Международная федерация фехтования (FIE) не согласовала список участников из рф на турнир в Сеуле в рамках квалификации на Олимпийские Игры-2024.
Об этом ТАСС рассказал глава федерации фехтования страны-агрессора Ильгар Мамедов. По его словам, российские спортсмены не выступят в Корее из-за бюрократических проволочек FIE.
"Мы неоднократно предупреждали, что вы затянете и мы не сможем участвовать. Нам сказали — все нормально, не беспокойтесь, вы успеете, но мы видим обратное", — посетовал функционер.
Отмечается, что комитет FIE запросил у российской стороны список из 110-120 атлетов, тренеров и судей с принадлежностью их к клубам и ведомствам в рамках соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.
Накануне глава Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти заявил о том, что спортсменам из рф и Беларуси не придется осуждать войну россии против Украины для участия в международных турнирах.
Перед этим Кабмин принял решение бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов. В то же время, МОК намерен помогать украинцам соревноваться вместе с представителями стран-агрессоров.