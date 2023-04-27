"Їм не потрібна наша країна": олімпійська чемпіонка з рф заборонила росіянам погоджуватися з вимогами МОК

Функціонер дорікнув світ у бажанні знищити росію

російська триразова олімпійська чемпіонка та президент Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе заборонила своїм атлетам погоджуватися з вимогами МОК щодо допуску до міжнародних турнірів, згідно з якими ті мають виступати в нейтральному статусі та засудити війну країни-агресора проти України.

Про це вона заявила в коментарі кремлівському телеканалу "Матч ТВ". На її думку, більшість російського народу поважатиме за таке більше.

"Світ намагається знищити наш прапор і гімн, їм не потрібна країна росія. В цій ситуації я жодному своєму спортсмену не те, щоб не порекомендую, я конкретно скажу — я забороняю", — наголосила Вяльбе.

Вона також згадала, як деякі російські спортсмени просили її заборонити їм виступати на умовах Міжнародного олімпійського комітету (МОК) після того, як рф викрили у створенні державної допінгової програми.

"Мені хлопці казали: "Олено Валеріївно, забороніть нам їхати". І я їм говорила: "В жодному разі. Ви повинні їхати та доводити, що ми чисті, виступати з честю та гідністю". І ми приїхали звідти з чудовим результатом. Але зараз зовсім інша ситуація", — вважає Вяльбе.

Раніше вона ж поскаржилася, що рф не вдається захопити Україну.

Напередодні президент Асоціації літніх Олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті повідомив, що атлетам з рф та Білорусі не потрібно буде виступати проти війни росії проти України, щоб брати участь на міжнародних турнірах.

Перед цим уряд України ухвалив рішення про бойкот змагань, куди допустять росіян та білорусів. Тим не менш, МОК збирається допомагати українцям змагатися разом зі спортсменами рф та Білорусі.