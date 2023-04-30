На шансах россиян поехать на Олимпиаду поставили крест

В рф считают, что поехать могут только теннисисты

Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев, который ранее предложил выдавать призерам российских соревнований шоколадные медали, убежден, что сборная россии по биатлону не выступит на Олимпийских Играх 2026 года в Милане.

Об этом он рассказал "Р-Спорт". По его словам, даже если будет вариант допуска, биатлон – военно-прикладной вид спорта, а ввоз оружия и патронов в другие страны будет затруднен.

"Ввоз оружия и патронов в другие страны будет затруднен. А ведь в следующем году Кубок мира поедет еще в Северную Америку, куда мы, конечно же, не появимся. Шанс вернуться составляет десятую долю процента, если не сотую. Конца и края не видно", — посетовал Губерниев.

Комментатор отметил, что поскольку вся сборная россии по биатлону принадлежит к силовым структурам, то шансов поехать на Игры в Милане у нее нет.

"Возможно, в Париж поедут теннисисты и все. Критерии МОК абсолютно невыполнимы в текущих реалиях", — резюмировал Губерниев.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным статусом, и только если те не будут военнослужащими.

При этом российская трехкратная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок россии Елена Вяльбе заявила, что запрещает своим атлетам соглашаться на требования МОК.

Накануне Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян к своим турнирам, а в заявку на чемпионат мира в команду рф включены представители армии страны-оккупанта.