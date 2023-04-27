Функционер упрекнула мир в желании уничтожить россию

российская трехкратная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок рф Елена Вяльбе запретила своим атлетам соглашаться с требованиями МОК по допуску к международным турнирам, согласно которым те должны выступать в нейтральном статусе и осудить войну страны-агрессора против Украины.

Об этом она заявила в комментарии кремлевскому телеканалу "Матч ТВ". По ее мнению, большая часть российского народа будет уважать за такое больше.

"Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна страна россия. В этой ситуации я ни одному своему спортсмену ни то чтобы не порекомендую, я конкретно скажу – я запрещаю", — подчеркнула Вяльбе.

Она также вспомнила, как некоторые российские спортсмены просили ее запретить им выступать на условиях Международного олимпийского комитета (МОК) после того, как рф разоблачили в создании государственной допинговой программы.

"Мне ребята говорили: "Елена Валерьевна, запретите нам ехать". И я им говорила: "Ни в коем случае. Вы должны ехать и доказывать, что мы чистые, выступать с честью и достоинством". И мы приехали оттуда с отличным результатом. Но сейчас совсем другая ситуация", — считает Вяльбе.

Ранее она же пожаловалась, что россии не удается захватить Украину.

Накануне президент Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти сообщил, что атлетам из рф и Беларуси не нужно будет выступать против войны россии против Украины, чтобы участвовать на международных турнирах.

Перед этим правительство Украины приняло решение про бойкот соревнований, куда будут допущены россияне и белорусы. Тем не менее, МОК собирается помогать украинцам соревноваться вместе вместе со спортсменами рф и Беларуси.