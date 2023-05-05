"Йде нелюдська війна": Німеччина скасувала престижний турнір, аби не допускати росіян

Змагання мали пройти у листопаді 2023 року

Етап Кубка світу з фехтування на рапірі серед чоловіків у німецькому Бонні скасовано після того, як Міжнародна федерація фехтування (FIE) вирішила допустити представників країн-агресорів на змагання.

Про це повідомляє sueddeutsche.de. Турнір мав пройти з 10 по 12 листопада у Бонні.

"Ми прийняли це рішення, тому що ведеться нелюдська війна. І воно стосується всіх спортсменів. Думаю, що набагато гірше залишити це на розсуд окремої людини, ніж сказати, що ми всі проти цього – це має бути дуже чітка лінія.

Вона має бути у кожної керівної організації, як на національному, так і на міжнародному рівні”, – сказала президент Олімпійського фехтувального клубу Бонна Гудрун Неттерсгайм.

Примітно, що Німеччина вдруге скасувала проведення Кубка світу через потенційну участь росіян та білорусів. Раніше німці відмовилися від проведення КС у жіночій рапірі. Фінляндія взяла приклад Німеччини, а в Польщі вигадали оригінальний спосіб, щоб російські фехтувальники навіть не думали їхати на змагання. Крім того, Данія та Франція також відмовилися від змагань з фехтування в цьому році.