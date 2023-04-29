З прицілом на Париж: українка Харлан здобула медаль на етапі Гран-прі з фехтування (відео)

Спортсменка виграла чергову медаль на рівні Гран-прі

Олімпійська чемпіонка у командній шаблі Ольга Харлан виграла бронзову нагороду на етапі Гран-прі з фехтування у Сеулі (Південна Корея). Раніше фехтувальникам заборонили українську символіку в Пусані.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету НОК (України) у Facebook. "Бронза", яку здобула Харлан у Сеулі, стала для неї 27-ю медаллю на турнірах серії Гран-прі!

Олімпійська чемпіонка на шляху до нагороди здолала юну француженку Сір’єль Рю (15:10), медалістку Кубків світу та Гран-прі китаянку Шао Яци (15:6), господарку доріжки Чон Ин Хе (15:8) та призерку чемпіонату світу та Європи Анну Мартон з Угорщини (15:7). Ця перемога гарантувала їй нагороду. Зупинити Ольгу вдалося лише у 1/2 фіналу п’ятому номеру світового рейтингу француженці Сарі Бальзер (10:15).

Дивіться виступ українки з 36:45

Зазначимо, попри допуск росіян та білорусів до змагань, Міжнародна федерація фехтування (FIE) не погодила список учасників з рф на турнір у Сеулі в рамках кваліфікації на Олімпійські Ігри-2024, через що українці брали участь у змаганнях. Нагадаємо, українська влада заборонила національним делегаціям виступати на міжнародних змаганнях за участю представників країн-агресорів.